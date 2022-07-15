Son dakika haberi! Haiti'de çete savaşlarında 89 kişi öldü

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de bir haftadır süren çete savaşlarında 89 kişinin hayatını kaybettiği, 74 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Haiti'de 8 Temmuz'dan bu yana devam eden çete savaşlarında can kaybı her geçen gün artıyor. Başkent Port-au-Prince'in yoksul bir kesimi olan Cite Soleil bölgesinde iki rakip çete arasında başlayan çatışma binlerce masum kişinin dahil olduğu bir güvenlik krizine yol açtı.

Bir sivil toplum kuruluşu olan Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı tarafından yapılan açıklamada, son bir haftadır yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 89 kişinin öldürüldüğünü, 74 kişinin yaralandığın ve 16 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerden 47'sinin çete üyesi olduğu, geri kalan 42'sinin ise çapraz ateşte kalan mahalle sakinleri olduğu düşünülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel