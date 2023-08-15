Haiti'de Çetelerin İnsan Hakları İhlalleri: Devlet Müdahalesi Yok Denecek Kadar Az

ABD merkezli insan hakları sivil toplum kuruluşu, Haiti'de çetelerin cinayet, adam kaçırma ve cinsel istismar dahil birçok olaya karıştığını ancak devlet müdahalesinin yok denecek kadar az veya hiç olmadığını belirtti. Buna karşın bazı Haitililerin, adaleti kendilerinin sağlamaya çalıştığı, Bwa Kale hareketi denilen 'bir çeşit adalete' yöneldiği ve bu sebeple 200'den fazla 'şüphelinin' öldürüldüğü belirtildi.

ABD merkezli insan hakları sivil toplum kuruluşu, Haiti'de çetelerin cinayet, adam kaçırma ve cinsel istismar dahil birçok olaya karıştığını ancak devlet müdahalesinin yok denecek kadar az veya hiç olmadığını belirtti. Buna karşın bazı Haitililerin, adaleti kendilerinin sağlamaya çalıştığı, Bwa Kale hareketi denilen 'bir çeşit adalete' yöneldiği ve bu sebeple 200'den fazla 'şüphelinin' öldürüldüğü belirtildi.

Kar amacı gütmeyen İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Haiti'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili yayımladığı 98 sayfalık raporunda başkent Port-au-Prince ve çevresinin silahlı çetelerin hakimiyeti altında olduğunu ve devlet güçlerinin cinayet, adam kaçırma ve cinsel istismar da dahil birçok olaya müdahale edemediğini veya müdahalede zayıf kaldığını ortaya koydu. HRW'nin raporunda " Haiti'de devlet neredeyse yok, cezasızlık hüküm sürüyor ve nüfusun neredeyse yarısı akut bir şekilde gıda güvensizliği yaşıyor" denildi.

ÇOK ULUSLU BM GÜCÜ

Uluslararası örgütleri ve devletleri acilen göreve çağıran HRW, "BM genel sekreteri, Haiti başbakanının talebi üzerine, güvenliğin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak için Haiti'ye uzlaşmaya dayalı bir uluslararası gücün konuşlandırılması için önümüzdeki günlerde BM Güvenlik Konseyi'ne seçenekler sunacak. Kenya, çok uluslu bir gücün liderliğini üstlenmeyi ve bu güç için 1000 polis memuru sağlamayı teklif etti" dedi.

BM: 2023'TE 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

BM, Haiti'deki suç gruplarının 2023'ün ilk yarısında 2 binden fazla kişiyi öldürdüğünü, 1000'den fazla kişiyi kaçırdığını ve halkı terörize etmek için cinsel istismarların kullandığını açıklamıştı. HRW ise 11'i çocuk ve 12'si kadın olmak üzere 67 kişinin öldürüldüğünü, çoğu birden fazla failin olduğu toplu cinsel saldırı olan 20'den fazla cinsel saldırı vakasını belgeledi.

150 KADAR SUÇ GRUBU VAR

Şiddete ve devletin eylemsizliğine karşı bazı Haitililerin adaleti kendilerinin sağlamaya çalıştığının altını çizen HRW, "Haitililer, Nisan ayı sonlarında ivme kazanan ve Haziran ayı itibariyle ülke genelinde 200'den fazla şüpheliyi öldüren Bwa Kale hareketini oluşturarak 'bir çeşit adalete' başvurdu" ifadelerini kullandı. Raporda ayrıca Port-au-Prince'de ve bölgesinde yaklaşık 150 suç grubunun faaliyet gösterdiği ve bunların çoğunun iki ana suç koalisyonunun altında bulunduğu vurgulandı.