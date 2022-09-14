Haiti'de halk hükümet karşıtı gösterilerini sürdürüyor

Haiti'de akaryakıt fiyatlarında yapılan artışın ardından protesto gösterilerine devam eden halk, hükümetin istifasını talep etti.

Haiti'de akaryakıt fiyatlarında yapılan artışın ardından protesto gösterilerine devam eden halk, hükümetin istifasını talep etti.

Karayipler'deki ada ülkesi Haiti'de halk sokağa döküldü. Başkent Port-au- Prince'da bir araya gelen yüzlerce kişi, yolları kapatarak lastikleri ateşe verdi. Haiti Başbakanı Ariel Henry'in pazar günü yaptığı açıklamanın ardından alevlenen ve şiddet eylemlerine dönüşen protestolarda hükümetin istifası talep edildi. Silah seslerinin yükseldiği protestolar nedeniyle birçok kişi evlerine kapandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların yollara barikatlar kurduğu görüldü.

"ŞİDDET BİR CEVAP DEĞİL"

Başbakan Ariel, pazar günü yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarındaki zamları duyurarak, "Hükümetin ülkeyi ayakta tutmaya yetecek kadar para toplamasını sağlamak için gaz fiyatlarını artıracağız. Devlet, çok para kaybediyor ve kamu idaresini devam ettirecek kadar vergi toplayamıyor. Şiddet bir cevap değil, şiddet ülkemizin ileri gitmesine yardım etmeyecek. Herkesi sakin kalmaya ve farklılıklarımızı birlikte çözmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'nin Haiti Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Port-au- Prince bölgesinde yol kesme, taş atma ve lastik yakma gibi çok sayıda rapor var. Güvenlik durumu belirsiz olduğu için lütfen gereksiz tüm seyahatlerden kaçının" denildi.

Başkent Port-au-Prince'ın Cite Soleil bölgesinde geçtiğimiz hafta sonu çıkan olaylarda 2'si gazeteci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)