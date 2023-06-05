Haiti'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 15 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi kayboldu. Ülke genelinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

- Haiti'de sel felaketi: 15 ölü, 8 kayıp

PORT AU PRINCE - Haiti'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 15 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi kayboldu.

Ada ülkesi Haiti'de hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Ülke genelinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Haiti Sivil Koruma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, sel nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin kayıp durumda olduğu duyuruldu. 7 bin 400'den fazla evde hasar meydana geldiği ve yaklaşık 13 bin 400 kişinin ise tahliye edildiği belirtildi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, selden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yerel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışıldığını ifade etti.