Haiti'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Ülkede şiddetli yağışlardan 37 bin kişinin etkilendiği, 13 binden fazla kişinin evsiz kaldığı ve 11 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

- Haiti'deki sel felaketinde can kaybı 42'ye yükseldi

PORT AU PRINCE - Haiti'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Ada ülkesi Haiti'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle medyana gelen sel ve heyelanda bilanço artıyor. Haiti Sivil Koruma Ajansı tarafından yapılan açıklamada; sel nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ülkede şiddetli yağışlardan 37 bin kişinin etkilendiği, 13 binden fazla kişinin evsiz kaldığı ve 11 kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Selden etkilenen bölgelere kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve halka gıda yardımında bulunulduğu ifade edildi.

Birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, bölge sakinleri araçlarını ve eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Ülkede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülke genelinde uluslararası kuruluşlar ile birlikte sel felaketine karşı önlemler alındığını açıkladı.