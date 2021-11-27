Son dakika haberleri! Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

AA - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Son dakika gündem haberi... Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 773 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederken, yangını kısa sürede söndürdü. Yangını soğutma çalışmaları sürerken, çatıdan bir parça koparak yere düştü. Moloz parçaları yerlere saçılırken, polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangın çatıda hasara yol açtı.

Son dakika haberleri! Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Son dakika haberleri! Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Son dakika haberleri! Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title