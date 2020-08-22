Son dakika haberleri | Antalya'da orman yangını
Son dakika haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
22.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:06
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
İlçeye bağlı Töngüşlü Mahallesi'nde Kaşıkçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın Aklar mevkisine kadar ilerledi.
Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 20'in üzerinde arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
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Kaynak: AA