Son dakika haberleri: Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
02.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:18
Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.K, H.Z. ve A.K.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül