Son dakika haberleri: Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberleri: Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

02.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:18
Son dakika haberleri: Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, H.Z. ve A.K.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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