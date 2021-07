Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı

Türkiye'nin güneyi peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ederken Adana'nın Aladağ ilçesinde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçradı.

Boztahta Mahallesi'nde dün saat 03.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangın, Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkisindeki yangına, iş makineleriyle de müdahale ediliyor.

Üç ilçeye yayılan yangında söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla sadece karadan sürdürülebiliyor.

"İmamoğlu'nda bir can veya mal kaybı olmadı ama ormanlarımızı kaybettik"

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aladağ'da başlayan yangının gece saatlerinde ilçe sınırlarına geldiğini söyledi.

Ekiplerin söndürme çalışmalarını vatandaşların da destek verdiğini belirten Karaköse, "Öncelikle Türkiye'nin her tarafında bu yangın devam ediyor. Geçmiş olsun tüm ülkemize, milletimize. Bazı acılar, sıkıntılar yaşandı. Çok şükür İmamoğlu'nda bir can kaybı, mal kaybı şu ana kadar olmadı ama ormanlarımızı kaybettik." diye konuştu.

Karaköse, şu an Hacıhasanlı-Otluk mevkileri arasında ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlçelerinde 7-8 civarında kırsal mahalle bulunduğunu aktaran Karaköse, bunların 3-4'ünün yangından etkilendiğini dile getirdi.

Aladağ ilçesinde, dün gece saatlerinde yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven