Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi genç kızı öldüren sanık yeniden müebbet hapse çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası istinaf mahkemesince bozulan sanık, yeniden yargılama sonucu yine aynı cezaya çarptırıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Günhan Öztürk, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve tedavi görmesi gerektiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Günhan Öztürk de pişman olduğunu dile getirerek, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, Öztürk'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çaptırılmasına, sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile geleceği üzerindeki olası etkilerine göre cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Olay

İzmir'de, 18 Aralık 2017'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü, Günhan Öztürk tarafından "aile yadigarı kılıç" ile boğazı kesilerek öldürülmüştü. Tutuklanan Öztürk hakkında "kasten öldürme" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.

Sanık yargılama sürecinde rahatsızlığı bulunduğunu ve olayı hatırlamadığını öne sürerken, Adli Tıp Kurumu Öztürk'ün cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirmişti.

Davanın görüldüğü istinaf mahkemesi, "eksik inceleme" gerekçesiyle kararın bozulması ve dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

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