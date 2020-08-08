Son dakika haberi... Tekirdağ'dan kısa kısa
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Son dakika haberi... Tekirdağ'dan kısa kısa

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.

Son dakika haberi... Tekirdağ'dan kısa kısa
08.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:33

Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programda, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Hamdiye Özcan, 2020 yılı içinde ŞÖNİM ve Kadın Konukevi tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili sunum yaptı.

Kurumlar arası koordinasyonda karşılaşılan aksaklıkların görüşüldüğü toplantıda, merkez ilçe Süleymanpaşa'da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı barınma hizmetini sağlayacak kadın konukevi açılması da değerlendirildi.

Yıldırım, toplumun kanayan bir yarası olan kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için alınan tedbirlere kararlı bir şekilde devam edilmesi talimatını vererek, tüm kurum ve kuruluşlarla şiddete uğrayan kadınların yanında olduklarını belirtti.

-Küçükyoncalı Köprüsünün açılışı yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Küçükyoncalı Köprüsü'nün açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşa hizmet yolunda, il genelinde önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi.

Albayrak, çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "İlk 5 yıllık hizmet süremizde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak, Saray ilçemizde 115 milyonluk hizmet ve yatırımın altına imzamızı attık. Görev süremizin sonuna dek halkımıza her anlamda kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Törene Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

-Belediye Başkanı Yüksel kaçak dökümlere karşı uyarıda bulundu

Süleymanpaşa Belediyesi, kaçak hafriyat dökümlerine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, kaçak hafriyat dökümlerinin verimli tarım arazilerini, yeşil alanları ve su kaynaklarını yok ettiğini söyledi.

Yüksel, kaçak dökümlerle mücadelelerini tavizsiz bir şekilde sürdürüleceklerini ifade ederek, "Süleymanpaşa'da, bölgemizin verimli tarım arazilerini, yeşil alanlarını, derelerini ve doğal güzelliklerini kirletici unsurlara karşı yürüttüğümüz yoğun mücadele aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda havadan ve karadan yapılan kameralı denetimler doğrultusunda, ilçe sınırlarımız içindeki alanlara yapılacak kaçak dökümlerle ilgili sorumlular hakkında ağır para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

Daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa için lütfen çevremizi koruyalım." dedi.

Öte yandan, kaçak hafriyat dökümüne şahit olan vatandaşların, 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine ihbarda bulunabileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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