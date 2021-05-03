Son dakika haberi: Tam kapanmada dernekte kumar partisine polis baskını
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Son dakika haberi: Tam kapanmada dernekte kumar partisine polis baskını

Son dakika haberi: Tam kapanmada dernekte kumar partisine polis baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İzmir'in Buca ilçesinde bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri baskın düzenledi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri baskın düzenledi. Operasyonda dernekte bulunan 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 21.50 sıralarında ilçede bulunan bir dernek binasında kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzere baskın yaptı. Baskın sırasında içeride 12 kişinin bulunduğu belirlenirken, içeridekilerin sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Polis kumar oynarken yakalanan 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygularken, 2 kişiye de kapalı ortamda sigara içmekten işlem yaptı. Tam kapanmada kapalı olması gereken dernek binasına da idari işlem yapıldı. - İZMİR

Son dakika haberi: Tam kapanmada dernekte kumar partisine polis baskını
Son dakika haberi: Tam kapanmada dernekte kumar partisine polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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