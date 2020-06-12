Son dakika haberi | SODİGEM'den ses getiren kampanya: "Temiz Sosyal Medya"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | SODİGEM'den ses getiren kampanya: "Temiz Sosyal Medya"

Son dakika haberi... Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından başlatılan "Temiz Sosyal Medya" kampanyası, kısa zamanda büyük ses getirirken, SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, kampanyanın beş aşamadan oluşacağı bilgisini verdi.

Son dakika haberi | SODİGEM'den ses getiren kampanya:
12.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:29

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından başlatılan "Temiz Sosyal Medya" kampanyası, kısa zamanda büyük ses getirirken, SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, kampanyanın beş aşamadan oluşacağı bilgisini verdi.

SODİGEM, kuruluşundan bu yana geçen bir senelik süreç içerisinde Kurucu Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan önderliğinde başlattığı "Temiz Sosyal Medya" kampanyası bağlamında gerçekleştirdiği; bilimsel araştırma projeleri dijital içerik, kitapçık, broşür ve katılım sağladığı panel, fuar gibi etkinliklerle Temiz Sosyal Medya kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. Yerel ve ulusal medyada yer alan kampanya hakkında bilgi veren Prof. Dr. Eraslan, "Temiz Sosyal Medya Kampanyası toplamda beş ana aşamadan oluşuyor. Bu beş ana aşama kampanyada sırasıyla; "Sosyal Medyada İfşa ve Nude Atma Akımı, Sosyal Medyada Sanal Kumar ve Bahis, Sosyal Medya Saldırganlığı, Sosyal Medya Dolandırıcılığı ve Sosyal Medyada Algı Operasyonları" başlıklarıyla yer alıyor. Bireyleri sosyal medya okuryazarlığı bağlamında bilgilendirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyadan gelebilecek zararlara karşı koruyabilmek amacıyla başlattığımız bu kampanya ile 'Temiz Sosyal Medya Hareketi'nin ülkedeki öncülerinden biri olduk. Toplamda beş ana aşamadan oluşan Temiz Sosyal Medya Kampanyası ile öğrencilerden aile bireylerine, eğitimcilerden yaşlılara dek herkesi temiz sosyal medya kullanımına davet ediyoruz. Temiz bir sosyal medya için en büyük sorumluluk bireylerin kendilerine düşmektedir" diye konuştu.

"SODİGEM bir yıllık sürecinde çeşitli toplumsal konularda çalışmalar yaptı"

SODİGEM tarafından ortaya konulan çalışmaların yapıldığı başlıklar arasında, "Dijital Toplumda Etik ve Mahremiyet Algısı, Sosyal Medya Terörizmi, Sosyal Ağ Riskleri, Dijital Dünyaya Dair Uyarı ve Tavsiyeler, Güvenli Online Alışveriş Önerileri, Gençlik Araştırmaları, Tehlikeli Dijital Oyunların Zararları, Yaş Almış Bireyler İçin Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Rehberi-Avantajları ve Dezavantajları, Dünyada ve Türkiye'de Sosyolojik Açıdan İnternet ve Sosyal Medya İstatistikleri, İnternet Bağımlılığı, Sosyal Medya Saldırganlığı ve Kadınlar" gibi çalışmalar yer alıyor. SODİGEM, sekiz ayrı dilde hazırladığı terör örgütlerinin algı operasyonlarına yönelik çalışmalarıyla da büyük yankı uyandırmış ve yine bu süreçte, "Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik Eğitimi" SODİGEM uzmanları tarafından Eskişehir ve bağlı ilçelerdeki tüm lise ve dengi okullarda öğrenciler ile buluşturdu. SODİGEM ayrıca, çok sayıda kitap yayınını da topluma kazandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığa gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığa gömdürdün vicdanın rahat mı?
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | SODİGEM'den ses getiren kampanya: "Temiz Sosyal Medya" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 12:31:04. #1.14#
title