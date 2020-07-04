Son dakika haberi... Samsun'da sahiller şenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Samsun'da sahiller şenlendi

Son dakika haberlerine göre Samsun'da korona virüsü salgınında normalleşmeyi fırsat bilen vatandaşlar sıcak yaz günlerinde serinlemek için sahile akın etti.

Son dakika haberi... Samsun'da sahiller şenlendi
04.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:40

Samsun'da korona virüsü salgınında normalleşmeyi fırsat bilen vatandaşlar sıcak yaz günlerinde serinlemek için sahile akın etti.

Korona virüsü salgınında vaka sayılarının düşmesiyle başlayan normalleşme süreci devam ediyor. Pandemi döneminde evde kalma tedbirlerini uygulayan ve sosyal hayatlarında kısıtlamaya giden vatandaşlar normalleşme ile beraber eski alışkanlıklarına tekrar dönüyor. Bu kapsamda kapalı kalan iş yerleri açıldı. Bununla beraber sahil ve plajlardaki kısıtlama da kalktı.

Normalleşmeyi fırsat bilen birçok vatandaş hafta sonu sahillere akın etti. Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen insanlarla dolan sahil şenlendi. Denize giren ve kumlarda güneşlenen vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkardı. Aileler çocuklarıyla beraber eğlendi. Sahilde suyla oyunlar oynayan çocukların ve voleybol oynayan gençlerin sesleri yankılandı. Bazı vatandaşlar denizi uzaktan izlemekle yetindi. Yere serdikleri örtülerin üzerinde piknik yapmayı tercih edenler, yürüyüş ve spor aktiviteleri yaparlar oldu. Bisiklet, kaykay ve paten spor yapanlar da güzel havanın tadını çıkardı.

Bu süreçte cankurtaranlar görevinin başındaydı. Cankurtaranlar korona virüsü sürecinde yaşadıklarını atlatmak isteyen vatandaşların sahilleri doldurduklarını belirttiler. Olumsuz bir olay yaşanmaması için canla başla mücadele ettiklerini belirten cankurtaranlar, göreve hazır bir şekilde beklediklerini söylediler.

Vatandaşlar, sahilde çokça eğlendiklerini ifade ettiler. Salgından ötürü sahillerin eskisi kadar dolu olmadığını eklediler. Sahildeki doluluk havadan da görüntülendi. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan Haber
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Haber
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Haber
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Haber
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü
Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi
Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Albayrak Mustafa Varank Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Kıvanç Tatlıtuğ Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao İrfan Buz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Samsun'da sahiller şenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 16:52:51. #1.14#
title