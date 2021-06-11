Son dakika haberi: Polisin 1.5 yıllık çalışması sonuç verdi cinayet şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı
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Son dakika haberi: Polisin 1.5 yıllık çalışması sonuç verdi cinayet şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Son dakika haberi: Polisin 1.5 yıllık çalışması sonuç verdi cinayet şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kırşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla 2005 yılında işlenen bir cinayeti araştırırken 2 cinayeti daha aydınlatarak 5 şüpheliyi gözaltına almasının ardından adli mercilerce şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla 2005 yılında işlenen bir cinayeti araştırırken 2 cinayeti daha aydınlatarak 5 şüpheliyi gözaltına almasının ardından adli mercilerce şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir'de, Seher Alder'in (63) 2005 yılında ölmesiyle ilgili çalışma yapan ekipler, hem bu olayın hem de 2 farklı olayın daha cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetler, yapılan araştırmalardan ve ifadelerden yola çıkılarak aydınlatıldı. Tanık sorguları ve gizli tanıkların ifadelerinden hareketle polis, kadınların ölümleri üzerine çalışma başlattı. Kayıtlara 2005 yılında Bahçeli Evler Mahallesi'nde kayıp olarak geçen Mehlinaz Ayatay (65) ve 2005 yılında normal ölüm olarak geçen Sultan Boran'ın (63) da öldürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu 5 şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kırşehir merkez ile birlikte 6 ilde de çalışmalar derinleştirilerek sürdürüldü. Kırşehir merkezde gözaltına alınan D.Ç., D.Ş., B.E., M.K., adli mercilerce tutuklanırken E.Ş., adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Polisin 1.5 yıllık çalışması sonuç verdi cinayet şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Haberler
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