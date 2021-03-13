Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
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Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi

13.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:32
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çorum'un Alaca ilçesinde servis aracında eski köy muhtarı tarafından öldürülen iki öğrenci gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde servis aracında eski köy muhtarı tarafından öldürülen iki öğrenci gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün,ilçeye bağlı İmat köyünde Servet B, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla köy içerisinde ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açmış, açılan ateş sonucu yaralanan iki öğrenci kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen öğrencilerin cenazesi işlemlerin ardından köye getirildi. Köyde kılınan cenaze namazının ardından Taşar ve Hakverdi'nin cenazeleri toprağa verildi.

"Öpüp koklamaya kıyamadığım yavruma kıydılar komutanım"

Her iki öğrenci içim İmat .köyünde düzenlenen cenaze katılan İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, acılı ailelere başsağlığı diledi.

Taziye sırasında Tunç Taşar'ın babası Süleyman Taşar, " Komutanım çocuklar şehit oldu. öpemediğim yavrularıma kıydılar komutanım. Köy meydanında vurdular benim yavrumu. İdam sehpasında ibreti alem için sallandırsınlar. o kadın kılıklı bana sıksaydı yavruma sıkmasaydı. Geldiğimde yavrum şurada yatıyordu. gel kara kuzum" diye ağıt yaktı.

Kaan Hakverdi'nin babası Zafer Hakverdi ise, cenaze boyunca güçlükle ayakta durdu. acılı babayı yakınları teselli etti.

Köyde güvenlik önelmi sürüyor

Öte yandan olayın ardından köyde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. Köye giriş çıkış yapanların kimliklerini kontrol eden ekipler köyden olmayanların girişine izin vermiyor.

Ayrıca güvenlik gerekçesiyle Servet B'nin ailesinin başka yere götürüldüğü öğrenildi. Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan Servet B. İse, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, burada ifadesi alındıktan sonra olay yerine götülerek keşif yaptırılmıştı. Keşifin ardından tekrar adliyeye çıkarılan Servet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi
Son dakika haberi | Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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