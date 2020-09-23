Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı
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Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

23.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:15

Muğla'da kargoyla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da kargoyla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fethiye ve Marmaris ilçesine uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini edinen polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bir kargo firması şubesine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 48 gram esrar, 4 parça halinde 7,44 gram skunk, 13 parça halinde 72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis kamerasınca kaydedilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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