Son dakika haberi: Konteyner evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberi: Ankara'nın Çubuk ilçesinde ev olarak kullanılan konteynerdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
12.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:25
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ev olarak kullanılan konteynerdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kutuören Mahallesi'nde kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve ev olarak kullanılan konteynere sıçrayan yangın, kısa sürede büyüdü. Konteynerde bulunan tüplerin arka arkaya patlaması, mahalleliyi korkuttu.
Tüp sesini duyan ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan olay yerine gelen Çubuk Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Demirel, yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.
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Kaynak: AA