Son dakika haberi: Konteyner evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Konteyner evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberi: Ankara'nın Çubuk ilçesinde ev olarak kullanılan konteynerdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:25

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ev olarak kullanılan konteynerdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kutuören Mahallesi'nde kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve ev olarak kullanılan konteynere sıçrayan yangın, kısa sürede büyüdü. Konteynerde bulunan tüplerin arka arkaya patlaması, mahalleliyi korkuttu.

Tüp sesini duyan ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Çubuk Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Demirel, yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Konteyner evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır Ekonomi
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı Güncel
Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi Politika
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Politika
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Bakan Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Hülya Avşar Yeşim Salkım Yonca Evcimik
Spor Can Bartu Okan Buruk Mert Nobre Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Pkk Kaza Çocuk Rusya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Konteyner evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 19:25:24. #1.15#
title