Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de polisin durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında 2 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
21.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:20

KAYSERİ'de polisin durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında 2 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı'dan Kayseri'ye otobüsle yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Kayseri-Malatya karayolunda belirlenen otobüsü durdurdu. Özel eğitimli köpek 'Jack' ile yapılan aramada otobüsün bagaj kısmındaki çantada 2 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Çantanın sahibi Y.E.K. gözaltına alındı. Y.E.K. emniyetteki sorgusunda kurye olduğunu, uyuşturucunun M.K.'ye ait olduğunu söyledi. Yapılan çalışmada uyuşturucunun sahibi olduğu iddia edilen M.K. de Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

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