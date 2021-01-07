Son dakika haberi | Kastamonu'da sahte alkollü içki ele geçirilen operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Son dakika haberi | Kastamonu'da sahte alkollü içki ele geçirilen operasyonunda 2 kişi yakalandı

07.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:40
Son dakika haberi | Kastamonu'da sahte alkollü içki ele geçirilen operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haber... Kastamonu'da polisin sahte alkollü içki ele geçirdiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polisin sahte alkollü içki ele geçirdiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde kaçak içki imal edildiği ve ticaretinin yapıldığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Operasyon yapan ekiplerin 2 ayrı adrese yaptıkları baskınlarda 22 şişe sahte alkollü içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alının 2 kişinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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