Son dakika haberi | Kastamonu'da sahte alkollü içki ele geçirilen operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da polisin sahte alkollü içki ele geçirdiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde kaçak içki imal edildiği ve ticaretinin yapıldığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Operasyon yapan ekiplerin 2 ayrı adrese yaptıkları baskınlarda 22 şişe sahte alkollü içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alının 2 kişinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu