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Son dakika haberi! Karabük'te izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberi! Karabük'te izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemci köyü yakınlarındaki bir alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, olay yerinde bulunan bir araçta jeneratör, hilti, 20 metre uzunluğunda makaralı seyyar kablo, 20 metre uzunluğunda ip, kazma, kürek, 30 metre uzunluğunda internet kablosu ve hilti ucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık, Karabük, Güncel, Haberler

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