Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 58 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı maddesini ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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