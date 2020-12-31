Son dakika haberi | Jandarmadan uzaktan trafik eğitimi
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Son dakika haberi | Jandarmadan uzaktan trafik eğitimi

31.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:32
Son dakika haberi | Jandarmadan uzaktan trafik eğitimi

Son dakika haberlerine göre Ladik ilçesinde jandarma trafik timi, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verdi.

Ladik ilçesinde jandarma trafik timi, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verdi.

İlçede bulunan 80. Yıl Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitimde genel trafik kuralları, okul servisi aracında uyulması gereken kurallar, trafik kazaları, yolun karşısına geçme kuralları, trafik ve işaretleri, araçlarda uyulması gereken kurallar, oyun alanları ve bisiklet kullanma kuralları anlatıldı.

Uzaktan eğitime 25 öğrenci katılırken, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için uzaktan eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Trafik ekipleri, eğitime katılan çocukları evlerinde ziyaret ederek boyama kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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