Son dakika haberi | Gaziantep FK'ye Malili golcü
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Son dakika haberi | Gaziantep FK'ye Malili golcü

01.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:04
Son dakika haberi | Gaziantep FK'ye Malili golcü

Son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 28 yaşındaki Malili golcü oyuncu Nouha Dicko'yu transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 28 yaşındaki Malili golcü oyuncu Nouha Dicko'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan forvet Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Malili oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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