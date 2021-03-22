Son dakika haberi... Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 gözaltı kararı
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Son dakika haberi... Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 gözaltı kararı

22.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:41
Son dakika haberi... Edirne merkezli FETÖ'nün

Son dakika haber... Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem hakim, savcı, akademisyenlik, KPSS çalışma evleri soruşturması" kapsamında 14 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında akademisyen ve avukatların olduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Amasya, Ankara, İzmir, İstanbul, Zonguldak, Samsun'da başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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