Son dakika haberi: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 808 bin 715'e yükseldi
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Son dakika haberi: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 808 bin 715'e yükseldi

Son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 808 bin 715'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 383 bin 472'ye yükseldi.

Son dakika haberi: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 808 bin 715'e yükseldi
23.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:36

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 808 bin 715'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 383 bin 472'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 15 milyon 910 bin 371'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 841 bin 428 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 180 bin 174'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 582 bin 698 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 277'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 585 bin 236 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 453 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 792 olurken, vaka sayısı 395 bin 708'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 258 bin 136 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 430 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 233 bin 857 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 331 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 988 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 81 bin 468 kişinin enfekte olduğu açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİN 502'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 502'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 356 bin 792'ye çıktığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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