Taksiler dezenfekte edildi
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Taksiler dezenfekte edildi

26.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:20

Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.

Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.

Karabük, Düzce, Bartın

Karabük, Düzce ve Bartın'da da ekipler, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimlerde bulunuyor.

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Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Düzce ve Bartın Belediyesi ekipleri, ticari taksilerde, sosyal yaşam merkezleri ve kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Taksiler dezenfekte edildi
Taksiler dezenfekte edildi
Taksiler dezenfekte edildi
Taksiler dezenfekte edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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