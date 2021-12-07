Türkiye, Irak'ın Basra kentindeki bombalı saldırıyı kınadı - Haberler
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Türkiye, Irak'ın Basra kentindeki bombalı saldırıyı kınadı

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Türkiye, Irak'ın Basra kentindeki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtilerek, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Irak halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelede Irak halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Irak'ın Basra kentinde bugün patlayıcı yüklü motosikletle gerçekleştirilen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

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AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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