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Son dakika haberleri... AYDIN MERKEZLİ 17 İLDE 'CHANGE ÇETESİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre AYDIN başta olmak üzere 17 ilde, çeşitli marka ve modeldeki hurda araçların şase ve motor numaralarını icralık ya da çalıntı otomobillerin motor numaraları ile değiştirerek satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'change çetesine' yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1'i kadın 7...

AYDIN (DHA) - AYDIN başta olmak üzere 17 ilde, çeşitli marka ve modeldeki hurda araçların şase ve motor numaralarını icralık ya da çalıntı otomobillerin motor numaraları ile değiştirerek satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'change çetesine' yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 34 change otomobil, ruhsatsız 2 tabanca, 1'i pompalı, diğeri çift kırma 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aydın başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde, çeşitli marka ve modeldeki hurda araçların şase ve motor numaralarını icralık ya da çalıntı otomobillerin motor numaraları ile değiştirerek satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen bir çeteyi 1 yıl süreyle, teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen polis, çete üyelerine yönelik, bugün Aydın başta olmak üzere Konya, Denizli, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, İstanbul, Adana, Sakarya, Uşak, Sivas, Van, Muğla, Burdur, Gaziantep ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda motor ve şase numarası değiştirilmiş 34 adet change otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da ruhsatsız 2 tabanca, 1'i pompalı diğeri çift kırma 2 tüfek, kasatura, bıçak, 35'i kurusıkı toplam 246 tabanca mermisi, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Çete üyesi olduğu ileri sürülen H.T. isimli kadın, eşi İ.T, İ.K., oğlu Y.K. F.D, Y.Y. ve İ.K. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firarda olan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Son dakika haberleri... AYDIN MERKEZLİ 17 İLDE 'CHANGE ÇETESİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI

Son dakika haberleri... AYDIN MERKEZLİ 17 İLDE 'CHANGE ÇETESİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI

Son dakika haberleri... AYDIN MERKEZLİ 17 İLDE 'CHANGE ÇETESİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI

Son dakika haberleri... AYDIN MERKEZLİ 17 İLDE 'CHANGE ÇETESİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI

Son dakika haberleri... AYDIN MERKEZLİ 17 İLDE 'CHANGE ÇETESİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI

Son dakika haberleri... AYDIN MERKEZLİ 17 İLDE 'CHANGE ÇETESİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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