Son dakika haberi! Avcılar'da rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Avcılar'da rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Avcılar'da rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Avcılar'da seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden silahla çevreye rastgele ateş açıldı. Kurşunlar, o sırada bölgeden geçen ve içinde 4 kişinin olduğu başka bir otomobile isabet etti.

Olayda yaralanan araç sürücüsü Yemen A. ve Can Terekeme, yakınları tarafından kendi araçlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Can Terekeme (22), hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yemen A'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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