Son dakika haberi! 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan generallerin rütbeleri söküldü - Haberler
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Son dakika haberi! 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan generallerin rütbeleri söküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan generallerin rütbeleri söküldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan emekli generallerin rütbeleri söküldü.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan emekli generallerin rütbeleri söküldü.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası onanan 28 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı göndermişti. Genelkurmay Personel Başkanlığı ise ismi geçen generallerin rütbelerinin sökülmesine yönelik idari işlemin yapıldığını bildirdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığına yazı göndermişti. Sanıkların Türk Silahlı Kuvvetleri de sanıklar hakkındaki işlemlere başladı. Rütbesi sökülecek emekli generallerin arasında Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp isimleri yer aldı. - ANKARA

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