Son dakika haber... Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı
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Son dakika haber... Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi... Kudüs'ün Shuafat Mahallesin'de Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kudüs'ün Shuafat Mahallesin'de Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Kudüs'ün Shuafat Mahallesin'de Yahudi yerleşimciler uzun namlulu silahlarla Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

(Jeries Bassier/ İHA)

Son dakika haber... Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı
Son dakika haber... Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı
Son dakika haber... Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı
Son dakika haber... Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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