Son dakika haber... Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı
Son dakika gündem haberi... Kudüs'ün Shuafat Mahallesin'de Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kudüs'ün Shuafat Mahallesin'de Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.
İsrail-Filistin arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Kudüs'ün Shuafat Mahallesin'de Yahudi yerleşimciler uzun namlulu silahlarla Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
(Jeries Bassier/ İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı