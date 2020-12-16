Son dakika haber: Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi

16.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:51
Son dakika haber: Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi

Bir son dakika haberine göre Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden 3'ü daha sınır dışı edildi.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden 3'ü daha sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin 3'ünün savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen bir zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde 4 Aralık'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alınmış, 7'si sınır dışı edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
Son Dakika | Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi (2)
Son Dakika | Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi (2)
DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:07:51. #1.14#
title