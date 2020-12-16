Son dakika haber: Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi

Bir son dakika haberine göre Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden 3'ü daha sınır dışı edildi.