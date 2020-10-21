Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı: "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek. Aşı, hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak."
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Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı: "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek. Aşı, hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak."

21.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:09
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı: "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek.

Sağlık Bakanlığı: "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek. Aşı, hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Yener

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