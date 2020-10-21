Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı: "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek. Aşı, hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak."
21.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:09
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı: "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek.
Sağlık Bakanlığı: "Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sisteminden öğrenebilecek. Aşı, hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Yener