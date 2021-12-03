Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 2 terör örgütü Pkk mensubunun hava harekatı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde de 1 PKK'lı teröristin SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/ Ypg'li teröristin de komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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