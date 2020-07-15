Son dakika haber... Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 53 kişiden 8'i tutuklandı Son dakika haberleri... Kocaeli merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülenlere yönelik operasyonda yakalanan 53 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kocaeli merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülenlere yönelik operasyonda yakalanan 53 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 53 zanlının savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 52 kişiden 8'i tutuklandı, 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternetten yasa dışı bahis oynatan ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilenlere yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 53 şüpheli, Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da 11 Temmuz'da, "Körfez Kurdu" adı verilen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı. Adreslerdeki aramada, 546 bin lira ve 750 avro ele geçirilmişti.

Kaynak: AA