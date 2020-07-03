Son dakika haber | Kayseri'de jandarma tarafından yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
03.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:16
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekiplerce, Tahtaköprü Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında yaralı halde şahin bulundu.
Şahin tedavi ettirilerek, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'ndan gelen ekiplere teslim edildi.
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Kaynak: AA