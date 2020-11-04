Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, hafif ticari aracının içinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, hafif ticari aracının içinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı yolunda 38 LF 830 plakalı aracın yolun ortasında yan durmuş vaziyette ve içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tabanca ile vurulmuş Sedat A'nın (33) öldüğünü belirledi.

Sedat A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisler, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya