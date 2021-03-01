Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
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Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu

01.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:46
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu

İZMİR'in Seferihisar ilçesi Kavakdere Baraj Gölü etrafındaki yaklaşık 4 kilometrelik kıyı şeridine toplam 42 bin fidan dikilerek, bal ormanı oluşturuldu.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi Kavakdere Baraj Gölü etrafındaki yaklaşık 4 kilometrelik kıyı şeridine toplam 42 bin fidan dikilerek, bal ormanı oluşturuldu.

İzmir'de arıların bal üretiminin rahatlıkla gerçekleştirebilmesi için orman projesi hayata geçirildi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kavakdere Baraj Gölü etrafında arıcılık ve ormancılığın aynı anda üretime dönüşmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bölgede 4 kilometrelik alan önce dozerlerle düzeltildi, ardından da bal üretimini arttıracak nektar ve polenleri barındıran lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, akasya başta olmak üzere 42 bin fidan dikildi. Bal ormanlarının kurulması için oluşturulan ekibin çalıştığını belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Albert Einstein'in 'Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan ve insan olmaz' sözünü "hatırlatarak şunları söyledi:

"Bal ormanlarının kurulması ile bozuk alanların miktarı azaltıldı. Bitki örtüsünün artmasıyla da toprak, erozyon başta olmak üzere diğer çevre felaketlerine karşı korunmuş oluyor. Ayrıca bal arılarının yapacağı tozlaşma sayesinde biyolojik çeşitlilik de korunuyor. Yöre halkına, gelir kaynağı oluşturan bal ormanları, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Kurulan bal ormanlarıyla orman köylüleri, tekrar arıcılık faaliyetlerine başlayacak. Bu sayede bal üretiminde önemli artışlar sağlanıyor" dedi.

'6 BAL ORMANI KURULDU'Bölge Müdürü Zafer Derince, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü'nün görev alanı içinde 6  bal ormanı tesis edildiğini ve bölgede bugüne değin 200 bin fidanın toprakla buluştuğunu kaydetti.

Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu
Kavakdere Baraj Gölü çevresi 'bal ormanı' oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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