Son dakika haber | Jandarma ve polisten ortak uygulama

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da jandarma ve polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle ortak etkinlik gerçekleştirdi. Karanfillerin dağıtıldığı etkinlikte, kadınlara 'Kadın Destek Uygulaması (KADES)' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Tekirdağ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Dünya Kadınlar Günü için etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte jandarma ve polis kadın personel, alışverişe gelen kadınlara karanfil dağıtarak, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Bağımlılıklara karşıda vatandaşları bilgilendiren jandarma ve polis ekipleri, KADES ve En İyi Narkotik Polisi Anne ile ilgili de kadınlara çeşitli bilgilendirmede bulundu. - TEKİRDAĞ