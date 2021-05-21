Son dakika haber | Hindistan'da "siyah mantar" enfeksiyonu nedeniyle 219 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Hindistan'da "siyah mantar" enfeksiyonu nedeniyle 219 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Hindistan'da 'siyah mantar' enfeksiyonu nedeniyle 219 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tetiklediği düşünülen "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" nedeniyle 219 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tetiklediği düşünülen "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" nedeniyle 219 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkede son dönemde Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış oldu.

Şimdiye kadar ülkede 7 bin 250 kişide mukormikoz görüldüğünü belirten yetkililer, 219 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Vakaların çoğu Maharaştra, Telangana, Odişa, Karnataka, Tamil Nadu, Racastan, Gucarat ve Haryana eyaletlerinde görüldü.

Doktorlar, bu hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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