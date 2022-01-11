Son dakika haber... Gaziantep'te sahte alkol ölümleriyle ilgili bir şahıs tutuklandı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte özellikle Nizip ilçesinde yaşanan alkol zehirleriyle ilgili bir şahsın tutuklandığını duyurdu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan sahte alkole bağlı zehirlenmeler sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Nizip ilçemizde 8-11 Ocak 2022 tarihleri arasından yaşanan sahte alkol zehirlenmesi olayları kapsamında 7 vatandaşımız hayati tehlike ile ilçemiz ve Gaziantep ilindeki hastanelere başvurmuş, farklı hastanelerde tedavi altında olan vatandaşlarımızdan 1'i yaşamanı yitirmiştir. 5 vatandaşımızın hayati tehlikesi devam etmekte olup, 1 vatandaşımız tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir" denildi.

Sahte alkol ölümleri ile ilgili 1 şahıs tutuklandı

Olayın intikali üzerine Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtilen açıklamada, "Sahte alkol zehirlenmesi kapsamında zehirlenen mağdurlardan alınan ilk beyan ve yapılan görüşmelerde, alkolü şüpheli A.D. isimli şahsa ait işyerinden aldıklarını beyan etmeleri üzerine, şahsa ait ikamet ve iş yerinde arama yapılmış, şüpheli A.D'ye ait iş yerinde 30 adet 330 ml viski, 5 litre etil alkol, 15 adet 17 ml anason yağı ve 5 adet açık pet şişe içinde 0.5 litre dökme alkol ele geçirilmiştir. Şüpheli A.D mevcutlu olarak 11 Ocak 2022 tarihi itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığımızda ifadesi alınmak üzere hazır edilmiş, ifadesi akabinde tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve yapılan sorgusu ardından tutuklanmıştır. Gerçekleşen olaylara ilişkin ayrıntılı soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

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