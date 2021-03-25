Son dakika haber | Filipinler'de silahlı çete mensubu 10 kişi, Bangsamoro hükümetinin aracılığıyla silah bıraktı

Son dakika gelişmesine göre KUALA Filipinler'in güneyinde bulunan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nin (BARMM) girişimi sonucu çete üyesi 10 kişi silahlarını polise teslim etti.

KUALA Filipinler'in güneyinde bulunan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nin (BARMM) girişimi sonucu çete üyesi 10 kişi silahlarını polise teslim etti.

Filipinler medyasındaki haberlere göre, 2018'de BARMM'a bağlı Cotabato kentinde uyuşturucu çetelerine düzenlenen operasyonlarda bir yerel yöneticinin öldürülmesi üzerine silahlanan çete üyeleri, BARMM polisinin ikna çabaları sonucu teslim olarak silahlarını bırakmayı kabul etti.

Çetenin lideri Andih Anso, şimdiye kadar suç işlemedikleri için affedilecekleri konusunda BARMM yetkililerinin kendilerine güvence verdiğini belirtti.

Anso, polis yetkililerinin iyi niyetle yaklaşması sonucu çete üyelerinin teslim olmayı kabul ettiklerini söyledi.

Polis Cinayet Birimi Başkanı Albert Ignatius Ferro ise çete üyelerinin sivil hayata adapte olabilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİCK) ile Filipin ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2012'de ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta, yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

BARMM yönetimi, MİCK üyelerinin silahsızlandırılması ve özerk bölgenin bürokratik yapısının inşa edilebilmesi için Haziran 2022'de tamamlanması öngörülen geçiş hükümeti süresinin, 3 yıl daha uzatılması talebinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız