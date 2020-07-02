Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı
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Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vefat eden bir yakınının Sivas'ın Suşehri ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

02.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:36

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vefat eden bir yakınının Sivas'ın Suşehri ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Erbaş, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'ın ağabeyi Göksal Çakırtaş'ın (51) cenaze törenine katılmak üzere, ilçeye geldi.

Atatürk Ortaokulu bahçesindeki cenaze namazını kıldıran Erbaş, akrabası Çakırtaş'a Allah'tan rahmet, aileye de başsağlığı dileklerini iletti.

Çakırtaş'ın cenazesi, Suşehri Belediyesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çakırtaş'ın ailesi ve Erbaş'ın yanı sıra, Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı

Kaynak: AA

Manşet

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