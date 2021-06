Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na YKS'ye giren öğrenciler dava açtı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na YKS'ye giren öğrenciler dava açtı

Bursalı öğrencilerden Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası

BURSA - Bursa'da 21 yaşındaki Kübra Nur Güner ile hafta sonu YKS sınavına giren bir grup arkadaşı, Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız okuyacağı yönündeki iddiaları gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Motivasyonumuzu düşürdü' gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. Bursa Adliyesi'nin önünde arkadaşları adına açıklama yapan Güner, "Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz; yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlarca öğrencinin sınava gireceği cumartesi gününün arifesinde sosyal medya hesabından "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" diye paylaşım yaptı. Paylaşım üzerine bu haberi yayımlayan yayın kuruluşu, iddianın asılsız olduğunu öğrenince, haberi kaldırıp özür diledi. Haberin ardından üniversite sınavına girecek gençler sosyal medyadan açtıkları tag'lerle, haberi paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediklerini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesi üzerine Türkiye'de farklı illerde çok sayıda genç 'Sınavdan önce motivasyonumuzu etkiledi' diyerek Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nun bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur"

Bursa'da da Kübra Nur Güner ve bir grup arkadaşı birlikte adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundu. Güner, "25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından bir gün evvel ortaya atılan yalan haber motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız sayın Kılıçdaroğlu. Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde bu basit yalana sarılması, en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki, haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir. Fakat Kılıçdaroğlu, gençlerin 'Özür dile' çağrısını ciddiye almamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri "trol" olarak nitelendirme cür'etini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler, bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 liralık manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle sesleniyoruz; yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz" dedi.

Güner, açıklamanın ardından adliyeye giderek Cumhuriyet Savcılığı'na Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur