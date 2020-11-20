Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL...
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Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL...

20.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:27
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL...

Son dakika politika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL destek sağladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL destek sağladık" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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