Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL...

Son dakika politika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL destek sağladık"