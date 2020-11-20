Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL...
20.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:27
Son dakika politika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL destek sağladık"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL destek sağladık" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı