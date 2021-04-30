Son dakika haber... Caminin çalınan vaaz hoparlörlerini Jandarma buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Caminin çalınan vaaz hoparlörlerini Jandarma buldu

Son dakika haber... Caminin çalınan vaaz hoparlörlerini Jandarma buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Denizli'nin Çal ilçesinde Ramazan gününde 75 yıllık caminin hoparlörleri ve cihazları çalınmasının ardından Jandarma yaptığı çalışmada hoparlörleri buldu.

Denizli'nin Çal ilçesinde Ramazan gününde 75 yıllık caminin hoparlörleri ve cihazları çalınmasının ardından Jandarma yaptığı çalışmada hoparlörleri buldu.

Olay, Çal ilçesi Belevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 75 yıl önce yapılan Belevi Mahalle Camisinde Ramazan gününde hırsızların hedefi oldu. Camiye gelen kişi veya kişiler tarafından camii içerisinde bulunan hoparlörler ve ses cihazları çalındı. Hırsızlık olayının fark edilmesiyle birlikte muhtar Mustafa Yanık jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma çevrede yaptığı çalışmaların sonucunda caminin 100 metre yakınında üzeri branda ile kapalı şüpheli bir nokta tespit etti. Brandanın altından caminin hoparlörleri çıktı. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri caminin imamına haber vererek geriye teslim etti.

Jandarma ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. - DENİZLİ

Son dakika haber... Caminin çalınan vaaz hoparlörlerini Jandarma buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vedat Bilgin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor İrfan Buz Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Kayaalp Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Caminin çalınan vaaz hoparlörlerini Jandarma buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:34:48. #1.16#

title