Son dakika haber... Başkent'te huzurevinde yangın

Son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir yaşlı bakım ve huzurevinde yangın çıktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir yaşlı bakım ve huzurevinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edilirken, bakımevinde yaşayan yaşlı vatandaşlar çevre bakımevlerine nakledildi.

Olay, Çankaya'nın Mutlukent Mahallesi 1961. Sokak'ta bulunan bir yaşlı bakım ve huzurevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakımevinin çamaşırhanesinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Huzurevinde yaşayan diğer vatandaşların ise çevredeki huzurevlerine nakledildiği belirtildi. Olay yerindeki çalışmaların devam ettiği belirtilirken, konu hakkında inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı