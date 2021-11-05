İZMİR (İHA) - - Bakan Soylu İzmir'de

İZMİR - Bazı ziyaretler için İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valiliğinde düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısına katıldı.

Sabah saatlerinde İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il protokolü tarafından karşılandıktan sonra İzmir Valiliğine geldi. İzmir Valiliğinde şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, daha sonra İzmir Güvenlik Toplantısına katıldı. İzmir Güvenlik Toplantısına başkanlık eden Soylu, daha sonra kentte bazı ziyaretlerde bulunacak.

Soylu'nun İzmir Valiliğini ziyaretinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hazma Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de yer aldı.