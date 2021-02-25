Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19 tedbirleri) Tam kapanma gibi bir durumu şu an düşünmüyoruz ama her geçen gün hepimizin de gördüğü şekliyle vaka sayılarının giderek arttığını görüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19 tedbirleri) Tam kapanma gibi bir durumu şu an düşünmüyoruz ama her geçen gün hepimizin de gördüğü şekliyle vaka sayılarının giderek arttığını görüyoruz." dedi.

Koca, başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Vatandaşlara verilemeyecek hiçbir hesaplarının olmadığını vurgulayan Bakan Koca, "Bu noktada vatandaşımız müsterih olsun. 1, aşıyı ucuza alıyoruz. 2, bu aşıya erişim için her imkanı kullanıyoruz. Bu noktada da önümüzdeki aylarda aşıya daha yoğun erişeceğimizi söyleyebilirim. Müsterih olsunlar. Özellikle de 83 milyon vatandaşımıza eşit fedakarlık yaparak, eşit davranarak bu dönemde birlikte mücadele ederek başarıyı elde etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Başarının, 83 milyonun başarısı olacağını vurgulayan Koca, "Siyasi arenaya taşıma noktasında direnmeye devam ediyor olacağım, kararlı olmaya devam ediyor olacağım. Vatandaşımızın zihinlerini bulandırmak isteyenlere de her noktada vatandaşımıza açıkça olanın ne olduğunu da izah etmeye devam ediyor olacağım." dedi.

Sorular

Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karadeniz'deki vaka sayısındaki artış göz önünde bulundurularak, 1 Mart'tan itibaren çok riskli bölge olarak belirlenecek illerde tam kapanma ya da şehirler arası seyahat kısıtlamasının söz konusu olup olmayacağı ve Türkiye'ye özgü bir mutasyon varsa bununla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorularını Koca, şu şekilde yanıtladı:

"Özellikle bugün Bilim Kurulumuzdaki konuşmamda da bahsettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekli ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiği, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve bununla ilgili illerde nasıl bir kısıtlama veya açılım olabileceğini tartışmış olduk. Bu anlamda tam kapanma gibi bir durumu şu an düşünmüyoruz ama her geçen gün hepimizin de gördüğü şekliyle vaka sayılarının giderek arttığını görüyoruz.

Mutasyonun da bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu gibi. Bazı illerimizde bu mutasyon oranı giderek artıyor. Bu mutasyonun artışı ağırlıklı İngiltere mutantı dediğimiz özellikle en yaygın olan virülansı üzerine etkisinin daha olmadığı ama bulaşıcılığının arttığını bildiğimiz bir mutant daha yaygın. Brezilya mutantı zaten bir tane diye söylemiştik, İstanbul'da. Onun dışında olmamış oldu. Güney Afrika ile ilgili de şu ana kadar 49'a yakın bir mutantın görüldüğünü söyleyebiliriz.

Biz Türkiye'ye özgü bir ara, Ankara'da 5 vakamız olmuştu. Bize özgü bir mutant olabilir mi şüphesi içinde olduğumuz... Onun da dünyada görülen, bize özgü bir mutant olmadığını artık biliyoruz. Yani Türkiye'de bize özgü, ekstra yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz ama ağırlıklı İngiltere mutantı olmak üzere giderek toplumdaki oranın da yükseldiğini, yani bulaşıcılığın daha da arttığını çok rahat söyleyebiliriz. O nedenle de bu dönemde tedbirler daha önemli olmaya başladı. Yakınlıklarla, maskesiz olma durumunda, temasın ortadan kalktığı durumlarda bu bulaşıcılığın daha öncekine göre biraz daha arttığını çok rahat söyleyebiliriz. Biraz daha bu anlamda tedbirlere hassasiyetle uymamız gerekiyor."

"İlk 800 bin doz aşı da muhtemelen 10 gün içerisinde gelmiş olacak"

Bakan Koca, Sinovac aşısının etkinliği noktasında Türkiye'deki Faz-3 sonuçlarının belli olup olmadığı, aşı olanlardan hastalığa yakalananların olup olmadığı ve BioNTech aşılarının ne zaman geleceğine ilişkin sorulara karşılık, şöyle konuştu:

"BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak. Toplam 4,5 milyon, 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek ama 4,5 milyon olarak netleşti. Mart ayı sonuna kadar. İlk 800 bin doz aşı da muhtemelen 10 gün içerisinde gelmiş olacak. Faz-3 çalışması ile ilgili Serhat Hocam burada, Bağımsız Kurul olduğu için biliyorsunuz bizimle ilgili değil, Serhat Hocamlar ne zaman açıklarsa biz de o zaman duymuş olacağız."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da "Sayın Bakanım bizimle de ilgili değil. Çalışmada bağımsız bir bağımsız grup daha var. Data temizliği denen iş yapılıyor şu anda. 10 bin 250 kişiyle çalışma kapatıldı. Plasebo koluna gelenlerin iki aşılarının az bir kısmı kaldı onlar da tamamlanıyor. Bu hafta sonu bütün data her şeyiyle tekrar gözden geçirilecek. Önümüzdeki hafta içerisinde basınımız aracılığı ile sonuçları paylaşırız inşallah ve hemen peşinden de zaten bir dergide yayınlanmak üzere hazırlığımızı yapıyoruz." dedi.

"Sputnik ile ilgili Türkiye'de toksikolojisi başladı"

Türkiye'de toplamda kaç doz aşı olduğu ve anlaşması imzalanan 130 milyon doz aşının ne zaman geleceği sorulan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Sözleşmeyi yaptığımız tarih, 24 Kasım. 24 Kasım'da Sinovac ile sözleşme yaptık. Devamında da 50 milyon doz için yapıldığını söylemiştim. 100 milyon doz için sözleşme yapıldı. İlave BioNTech ile ilgili 4,5 milyon doz mart sonu olmak üzere sözleşme yapıldı. 104,5 ama 4,5 milyon 30 milyona kadar opsiyonel onu marttan sonraki dönemde artırmak için Uğur Hoca ile birlikte yakın iletişimdeyiz, gayret içinde olacağız. Bunun dışında Sputnik ile ilgili Türkiye'de toksikolojisi başladı. Üretim dahil olmak üzere bunu gerçekleştirecek firma bütün hazırlıklarını yapıyor. Onunla ilgili de ayrı bir hazırlığımız devrede. Yani Rus aşısının Türkiye'de üretimi ile ilgili ayrıca bir çalışmamız ama öncelikle toksikolojinin bitmesi, o da başladı."

AstraZeneca ile ilgili de görüşmelerin başından beri devam ettiğini bildiren Koca, şöyle devam etti:

"Bugünlerde daha yoğun bir şekilde yakın görüşüyoruz. Onunla da ilgili zannediyorum önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bir ön sözleşme imzalanabilir. Orada da yakın takip içindeyiz ama bizim için önemli olan nisan, en geç mayıs ayında bu aşılama sürecini tamamlayabilir olmak. Bu süreci derken, özellikle 20 yaş üstü nüfusumuz belli, bizim toplamda şu an nisan, en geç mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz.

AstraZeneca ve BioNTech ilavesi dışında söylüyorum. Şu an net, kesin olan 105 milyon için söylüyorum, en geç mayıs sonuna kadar bunun olacağını düşünüyoruz. Bu ne demek? 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek. Bu da zaten aşılanabilecek olan toplam belli bir yaşın üzerindeki insanımızın, 20 yaş üzerindeki bir kısmı geçirdiği için olmayacak ve toplamda baktığımızda 52,5 milyon insanımız, 20 yaşın üzerinde herkesi yapabilir duruma gelmiş olacağız. Ne zamana kadar? En geç mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz, hazirana gelmeden bu sayıyı yakalamak istiyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz